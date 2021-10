Restaurant scores for the month of August

The following food scores were issued from Shelby County from Aug. 1-31:

Food Service Establishment

-Bojangles’ OPCO, LLC #891; 5070 Highway 31, Calera; 8/5/21; 84.

-Brito’s Supermarket – Meat Market; 103 Buck Creek Plaza, Alabaster; 8/2/21; 86.

-Las Trojas Cantina; 5287 Highway 280, Birmingham; 8/24/21; 88.

-Compass Group NA (University of Montevallo); 1 Vine Street, Montevallo; 8/27/21; 89.

-Magic Wok Inc.; 275 Supercentre Drive, Calera; 8/25/21; 89.

-Sonic Drive In; 64 Chelsea Pointe Drive, Chelsea; 8/19/21; 89.

-Jack’s #226; 207 West College Street, Columbiana; 8/17/21; 89.

-Highway 119 Chevron; 7645 Highway 119, Alabaster; 8/10/21; 90.

-Little Caesars #8; 565 1st Street SW, Alabaster; 8/10/21; 90.

-Heatherwood Golf and Country Club; 400 St. Anne’s Drive, Birmingham; 8/6/21; 90.

-Pelham Diner; 2147 Pelham Parkway, Pelham; 8/2/21; 90.

-McDonald’s #6652; 1499 First Street North, Alabaster; 8/4/21; 91.

-Whataburger #959; 557 Cahaba Valley Road, Pelham; 8/4/21; 91.

-Firehouse Subs; 100 South Colonial Drive, Alabaster; 8/5/21; 91.

-Little Caesars; 4730 Highway 17 Suite A, Helena; 8/13/21; 91.

-Diamond Gas & Grocery Inc.; 4154 Highway 47 South, Shelby; 8/20/21; 91.

-Beeswax; 25747 Highway 145 South, Columbiana; 8/17/21; 91.

-Taco Fiesta; 228 First Street SW, Alabaster; 8/23/21; 91.

-El Taquero Reyes Inc.; 8079 Highway 119, Alabaster; 8/3/21; 91.

-Longhorn Steakhouse #5150; 4775 Highway 280, Hoover; 8/4/21; 92.

-A&F Foodmart; 1042 Highway 31 South, Saginaw; 8/25/21; 92.

-Sanpeggio’s Pizza; 50 Chelsea Corners, Chelsea; 8/19/21; 92.

-Brito’s Supermarket – Deli/bakery; 103 Buck Creek Plaza, Alabaster; 8/2/21; 92.

-White on Rice; 5479 Highway 280 Suite 1, Hoover; 8/19/21; 92.

-Huskies Food Mart; 490 Riverwoods Court, Helena; 8/16/21; 92.

-Jimmy Johns; 634 First Street North, Alabaster; 8/18/21; 92.

-Lickin Good DOnuts; 9330 Highway 119 Suite 400, Alabaster; 8/12/21; 92.

-KD’s Fine Meats; 9414 Highway 119, Alabaster; 8/18/21; 92.

-Vincent Youth Baseball; 25 Florey Street, Vincent; 8/20/21; 93.

-McDonald’s #15280; 301 West College Street, Columbiana; 8/7/21; 93.

-Burger Kind #5490; 517 Cahaba Park Circle, Birmingham; 8/11/21; 93.

-Amore Restaurant; 5510 Highway 280 South, Suite 1, Birmingham; 8/13/21; 93.

-Burger King #21983; 5076 Highway 31, Calera; 8/11/21; 93.

-Burger King #22010; 3076 Pelham Parkway, Pelham; 8/31/21; 93.

-Fat Johnny’s; 115 Main Street, Columbiana; 8/17/21; 93.

-Huddle House; 4653 Highway 25, Montevallo; 8/30/21; 94.

-Jack’s #227; 1231 First Street North, Alabaster; 8/4/21; 94.

-Chuck’s Fish; 5426 Highway 280 South, Birmingham; 8/5/21; 94.

-Pizza Hut #4414; 136 C Calera Marketplace, Calera; 8/24/21; 94.

-Wendy’s; 16056 Highway 280, Chelsea; 8/19/21; 94.

-Compass Group NC (Chartwells); 1010 Farmer Lane, Montevallo; 8/23/21; 94.

-Little Donkey; 5363 U.S. Highway 280 South, Birmingham; 8/13/21; 94.

-Calera C-Store/Diamond Jubilee Inc.; 11465 Highway 25, Calera; 8/30/21; 94.

-Rancho Escondido Mexican Grill; 844 Highway 31 South Suite B, Alabaster; 8/16/21; 94.

-McDonald’s #14428; 2640 Valleydale Road, Birmingham; 8/16/21; 95.

-Milo’s Hamburgers; Inverness Corners Suite 1, Birmingham; 8/6/21; 95.

-Pizza Hut #1102; 634 1st Street North, Alabaster; 8/12/21; 95.

-The Fresh Market #49; 4700 Highway 280 East, Suite 6, Birmingham; 8/5/21; 95.

-The Fresh Market #49 Bakery; 4700 Highway 280, Suite 6, Birmingham; 8/5/21; 95.

-The Fresh Market #49 Deli; 4700 Highway 280, Suite 6, Birmingham; 8/5/21; 95.

-Pizza Hut #1123; 495 Helena Market Place, Helena; 8/13/21; 95.

-Dunkin Donuts (Pelham Donuts LLC); 480 Cahaba Valley Road, Pelham; 8/30/21; 95.

-Delicious Bakery; 844C Highway 31 South, Alabaster; 8/16/21; 95.

-Compass Group NA (EBB at University); 1010 Farmer Lane, Montevallo; 8/23/21; 95.

-Taco Bell #036502; 218 West College Street, Columbiana; 8/17/21; 95.

-Mr. Lin; 475 Helena Market Place, Helena; 8/23/21; 96.

-China Cafe; 3018 Pelham Parkway, Pelham; 8/5/21; 96.

-Hunan II (Red Palace Restaurant); 466 1st Street Southwest, Alabaster; 8/30/21; 96.

-C & K Catering; 744 Highway 87, Calera; 8/11/21; 96.

-McDonald’s – 280 7969; 4625 Highway 280 South, Birmingham; 8/4/21; 96.

-Helena Sports Complex Baseball Concessions; 100 Sports Complex Drive, Helena; 8/4/21; 96.

-Buffalo Wild Wings; 840 Colonial Promenade, Alabaster; 8/9/21; 96.

-Zou’s Kitchen; 1917 Highway 58, Helena; 8/31/21; 96.

-Courtyard Oyster Bar; 1205 First Street North, Alabaster; 8/10/21; 96.

-Waffle House #2087; 5176 Caldwell Mill Road, Hoover; 8/25/21; 96.

-Green China; 9200 Highway 119, Suite 1, Alabaster; 8/5/21; 96.

-Shelby Sandwich Shop LLC; 11105 Highway 42, Shelby; 8/20/21; 96.

-Wendy’s #1736; 579 Cahaba Valley Road, Pelham; 8/12/21; 97.

-Buffalo Wild Wings; 4507 Riverview Parkway, Birmingham; 8/24/21; 97.

-Loboda Entertainment, LLC; 5479 Highway 280, Birmingham; 8/19/21; 97.

-Starbucks Coffee #10796; 2171 Kent Dairy Road, Alabaster; 8/11/21; 97.

-Hungry Howies #2318; 2214 Kent Dairy Road, Alabaster; 8/9/21; 97.

-Bellini’s Ristorante & Bar; 6801 Cahaba Valley Road, Hoover; 8/3/21; 97.

-Rio’s Bar & Grill; 2693 Highway 58, Helena; 8/30/21; 97.

-Highland Gourmet Scones; 210 Cahaba Valley Road, Pelham; 8/16/21; 97.

-Hardee’s of Hoover; 2162 Valleydale Road, Hoover; 8/4/21; 97.

-Little Caesar’s #2724222; 21195 Highway 25, Columbiana; 8/17/21; 97.

-UNI Country Mart; 13861 Highway 17, Montevallo; 8/31/21; 97.

-BBQ Fundraising; 333985 Highway 25, Harpersville; 8/19/21; 97.

-All Original Pizzeria; 215 Helena Market Place, Helena; 8/26/21; 97.

-Tammy’s Kitchen; 111 Hinds Street, Pelham; 8/5/21; 97.

-Taco Mama; 6801 Cahaba Valley Road, Birmingham; 8/3/21; 97.

-Zapopans Mexican Restaurante, Inc.; 45 Beverly Drive, Calera; 8/12/21; 97.

-Chick-fil-A Helena; 2432 Helena Road, Helena; 8/13/21; 97.

-Bert’s Desserts; 8919 Highway 119, Suite 100, Alabaster; 8/3/21; 97.

-Milo’s Hamburgers; 2020 Pelham Parkway, Pelham; 8/17/21; 98.

-Arby’s #7206; 110 Riverchase Parkway, Hoover; 8/16/21; 98.

-Pizza Hut #4048; 750 Main Street, Montevallo; 8/20/21; 98.

-Alabama 4H Youth Development Center; 892 4H Road, Columbiana; 8/27/21; 98.

-City of Pelham Football Concession; 300 Ball Park Road, Pelham; 8/23/21; 98.

-Arby’s #5567; 652 First Street North, Alabaster; 8/12/21; 98.

-Taco Bell #029132; 121 Super Center Drive, Calera; 8/18/21; 98.

-Pelham Marathon/Sneaky Pete’s; 2260 Pelham Parkway, Pelham; 8/6/21; 98.

-The Fresh Market #49 Seafood; 4700 Highway 280, Suite 6, Birmingham; 8/5/21; 98.

-Sushi with Gusto (The Fresh Market); 4700 Highway 280, Suite 6, Birmingham; 8/5/21; 98.

-Heardmont Park Rear Concession; 5452 Cahaba Valley Road, Birmingham; 8/26/21; 98.

-Bama Burgers; 2846 Pelham Parkway, Pelham; 8/31/21; 98.

-Whataburger #1116; 111 Resource Center Park, Birmingham; 8/24/21; 98.

-Breakaway Pointe, Inc.; 33985 Highway 25, Harpersville; 8/19/21; 98.

-Tammy’s Cafe; 3140 Pelham Parkway, Pelham; 8/10/21; 98.

-Taco Bell #033445; 915 Main Street, Montevallo; 8/4/21; 98.

-Sonic #6725; 124 Highway 304, Calera; 8/18/21; 98.

-The Bluffs at Greystone; 6328 Farley Lane, Birmingham; 8/6/21; 98.

-Barrio Fiesta/TGAC, LLC; 710 Colonial Promenade, Alabaster; 8/10/21; 98.

-Subway; 720 Highway 87, Calera; 8/18/21; 99.

-Oak Mountain Lanes; 300 Bowling Lane, Pelham; 8/2/21; 99.

-Chevron Alabaster Foodmart; 844 Highway 31 South, Alabaster; 8/16/21; 99.

-Timberline Golf Club LLC; 300 Timberline Trail, Calera; 8/16/21; 99.

-Walmart Neighborhood Markey #342; 2653 Valleydale Road, Birmingham; 8/25/21; 99.

-Oumi Sushi at Sprouts #482; 5265 Highway 280, Birmingham; 8/13/21; 99.

-Shugah’s, LLC; 3187 Lee Street, Pelham; 8/31/21; 99.

-AFC Sushi @ Publix #841; 1944 Montgomery Highway South, Hoover; 8/17/21; 100.

-McAlisters Deli #1032; 152 Bowling Lane, Pelham; 8/5/21; 100.

-Penhale Park Concession Stand; Highway 58, P.O. Box 61, Helena; 8/4/21; 100.

-Shelby County Parks and Recreation/Heardmont; 5452 Cahaba Valley Road, Birmingham; 8/26/21; 100.

-Cahaba Valley Elks Lodge #1738; 1738 Morgan Park Drive, Pelham; 8/30/21; 100.

-Fox and Pheasant Bed and Breakfast; 540 Shelby Street, Montevallo; 8/10/21; 100.

-Walmart Neighborhood Market #342; 2653 Valleydale Road, Birmingham; 8/25/21; 100.

-Smiley Brothers Specialy Foods; 214 Huntley Parkway, Pelham; 8/12/21; 100.

-Sheffield Cafe; 900 Corporate Drive, Birmingham; 8/30/21; 100.

-Oversoul Brewing LLC (Bar); 4161 Helena Road, Helena; 8/5/21; 100.

-AFC Sushi @ Public #1202; 365 Huntley Parkway, Pelham; 8/13/21; 100.

Limited Food

-CC Food Mart; 4685 Highway 280 East, Birmingham; 8/31/21; 88.

-Calera Nutrition; 101 George Roy Parkway, Calera; 8/5/21; 91.

-Holiday Inn Express & Suites; 156 Resource Center Park, Birmingham; 8/5/21; 93.

-Alabaster Nutrition; 507 1st Street SW, Alabaster; 8/11/21; 93.

-Helena Nutrition; 131 Ace Place, Helena; 8/31/21; 95.

-Circle K #2704888; 630 Cahaba Valley Road, Pelham; 8/30/21; 96.

-Papa Johns #0696 Alabaster; 565 First Street North, Alabaster; 8/31/21; 96.

-Domino’s; 111 Railroad Avenue #1, Montevallo; 8/4/21; 96.

-The Fresh Market #49 Produce; 4700 Highway 280, Suite 6, Birmingham; 8/5/21; 96.

-Domino’s Pizza; 4527 Valleydale Road, Birmingham; 8/25/21; 97.

-Hampton Inn & Suites; 232 Cahaba Valley Road, Pelham; 8/11/21; 97.

-Raceway #6825; 1999 Montgomery Highway, Hoover; 8/13/21; 98.

-La Quinta Inn & Suites #954; 120 Riverchase Parkway, Birmingham; 8/3/21; 98.

-Carter Convenience Group; 4705 Highway 280, Birmingham; 8/31/21; 98.

-Bruster’s Real Ice Cream; 5212 Caldwell Mill Road, Birmingham; 8/25/21; 99.

-Nisa, Inc. dba CC Food Mart; 2855 Pelham Parkway, Pelham; 8/31/21; 99.

-Brito’s Supermarket – Produce; 103 Buck Creek Plaza, Alabaster; 8/2/21; 99.

-Heardmont Park/Oak Mountain Youth Baseball; 5452 Cahaba Valley Road, Birmingham; 8/26/21; 100.

-24e Fitness, LLC; 2244-A Pelham Parkway, Pelham; 8/20/21; 100.

-Pelham Nutrition; 2994 Pelham Parkway, Pelham; 8/31/21; 100.

-Highway 52 Nutrition; 500 Riverwoods Parkway, Helena; 8/4/21; 100.

Mobile Food Service

-Tacos El Guero/El Korita Market; 1005 Oliver Street, Pelham; 8/4/21; 95.

-Yuuup It’s Good/Cabrones Taqueri; 4781 Highway 25, Montevallo; 8/25/21; 96.

-Simone’s Kitchen ATL; 195 Vulcan Road, Birmingham; 8/11/21; 96.

-La Guadalupana/La Colonia Mexican; 111 Railroad Avenue #3, Montevallo; 8/4/21; 97.

-Pazzo Big Slice/Cafe Trentuno; 3018 Pelham Parkway, Suite 1, Pelham; 8/19/21; 97.

-Nawlins Style PoBoys, LLC/Chubbfathers; 1207 1st Street North, Alabaster; 8/3/21; 97.

-Beignets & Lattes MU; 1915 Highway 58, Helena; 8/24/21; 97.

-Seven – Den Tacos Mobile Unit; 944 Highway 10, Montevallo; 8/3/21; 99.

-Stacked & Stuffed, LLC/Mikey’s at Fox Valley; 6745 Highway 17, Maylene; 8/11/21; 99.

-Moonpie’s Shaved Ice and Sweet Treats; 209 Supercenter Drive, Calera; 8/11/21; 99.

-Pazzo Italian Bistro/Cafe Trentuno; 3018 Pelham Parkway, Suite 1, Pelham; 8/19/21; 100.

-Alabama Educational Foundation; 190 Woodward Drive, Indian Springs; 8/23/21; 100.

-Summer Snow (Brackner LLC); 2015 Valleydale Road, Pelham; 8/5/21; 100.

Mobile Food Commissary

-La Colonia Mexicana; 111 Railroad Avenue #3, Montevallo; 8/4/21; 98.

-Seven-Den Commissary; 944 Highway 10, Montevallo; 8/3/21; 100.

Hotel/Motel

-Hampton Inn & Suites; 232 Cahaba Valley Road, Pelham; 8/11/21; 97.

-Comfort Suites; 2235 Pelham Parkway, Pelham; 8/9/21; 98.

School Lunchroom – Public

-Calera Middle School; 9178 Highway 22, Montevallo; 8/16/21; 92.

-Calera Intermediate School; 8454 Highway 31, South, Calera; 8/23/21; 95.

-Chelsea Middle School; 2315 Highway 39, Chelsea; 8/19/21; 96.

-Shelby County High School; 101 Washington Street, Columbiana; 8/16/21; 96.

-Thompson Middle School; 100 Warrior Drive, Alabaster; 8/30/21; 96.

-Vincent High School; 42505 Highway 25, Vincent; 8/17/21; 96.

-Shelby County College and Career Center; 701 Highway 70, Columbiana; 8/17/21; 97.

-Montevallo High School; 980 Oak Street, Montevallo; 8/20/21; 98.

-Montevallo Middle School; 235 Sanford Street, Montevallo; 8/20/21; 98.

-Thompson Intermediate School; 1509 Kent Dairy Road, Alabaster; 8/30/21; 98.

-Calera High School; 100 Eagle Drive, Calera; 8/18/21; 98.

-Chelsea Park Elementary School; 9000 Chelsea Park, Chelsea; 8/19/21; 98.

-Forest Oaks Elementary School; 1000 Hornet Parkway, Chelsea; 8/19/21; 98.

-Calera Elementary School; 855 10th Street, Calera; 8/18/21; 99.

-Chelsea High School; 10510 Highway 11/P.O. Box 5, Chelsea; 8/19/21; 99.

-Columbiana Middle School; 222 Joinertown Road, Columbiana; 8/17/21; 99.

-Creek View Elementary School; 8568 Highway 17, Maylene; 8/23/21; 99.

-Elvin Hill Elementary School; 201 Washington Street, Columbiana; 8/16/21; 99.

-Helena Elementary School; 187 Third Street, Helena; 8/18/21; 99.

-Inverness Elementary School; 5251 Valleydale Road, Birmingham; 8/24/21; 99.

-Meadow View Elementary School; 2800 Smokey Road, Alabaster; 8/23/21; 99.

-Montevallo Elementary School; 171 Jeter Circle, Montevallo; 8/16/21; 99.

-Oak Mountain Elementary School; 5640 Cahaba Valley Road, Birmingham; 8/26/21; 99.

-Shelby Elementary School; 19099 Highway 145, Shelby; 8/20/21; 99.

-Vincent Elementary School; 40800 Highway 25, Vincent; 8/17/21; 99.

-Wilsonville Elementary School; 71 School Street, Wilsonville; 8/17/21; 99.

-Mt Laurel Elementary School; 1321 Dunnavant Valley Road, Birmingham; 8/23/21; 99.

-Pelham Park Middle School; 2016 Pelham Park Blvd., Pelham; 8/17/21; 99.

-Thompson High School; 1921 Warrior Parkway, Alabaster; 8/26/21; 99.

-Greystone Elementary School; 300 Village Street, Hoover; 8/23/21; 100.

-Spain Park High School; 4700 Valleydale Road, Hoover; 8/27/21; 100.

-Helena Intermediate School; 3500 Highway 52, Helena; 8/16/21; 100.

-Oak Mountain High School; 5476 Caldwell Mill Road, Birmingham; 8/23/21; 100.

-Oak Mountain Intermediate School; 5486 Caldwell Mill Road, Birmingham; 8/23/21; 100.

-Oak Mountain Middle School; 5650 Cahaba Valley Road, Birmingham; 8/26/21; 100.

-Pelham High School; 2500 Panther Circle, Pelham; 8/20/21; 100.

-Pelham Oaks Elementary School; 2200 Highway 33, Pelham; 8/18/21; 100.

-Riverchase Elementary School; 1950 Old Montgomery Highway, Hoover; 8/20/21; 100.

-Berry Middle School; 4500 Jaguar Drive, Hoover; 8/27/21; 100.

-Bumpus Middle School; 6055 Flemings Parkway, Hoover; 8/31/21; 100.

-Helena Middle School; 1299 Hillsboro Parkway, Helena; 8/18/21; 100.

-Linda Nolen Learning Center; 2280 Highway 35, Pelham; 8/16/21; 100.

-Helena High School; 1310 Hillsboro Parkway, Helena; 8/19/21; 100.

-Pelham Ridge Elementary School; 251 Applegate Parkway, Pelham; 8/19/21; 100.

School Lunchroom – Private

-Coosa Valley Academy; 163 Park Street, Harpersville; 8/17/21; 96.

-Cornerstone Christian School; 24975 Highway 25, Columbiana; 8/16/21; 96.

-Briarwood Christian School; 6255 Cahaba Valley Road, Birmingham; 8/19/21; 99.

-Our Lady of the Valley/Christian Catholic; 5514 Double Oak Lane, Birmingham; 8/19/21; 99.

Daycare Food Service

-Little Cubs Learn & Play Daycare; 1040 14th Street, Calera; 8/10/21; 91.

-La Petite Academy #7369; 2825 Highway 31 South, Pelham; 8/5/21; 99.

-Heritage Preschool; 450 Huntley Parkway, Pelham; 8/10/21; 99.

-University Baptist Child Development; 160 Shoshone Drive, Montevallo; 8/20/21; 100.